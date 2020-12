Schöne Bescherung der Stadt Salzkotten

Trotz Corona und unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften fand vor dem Heiligen Abend bereits zum zwölften Mal die Aktion „Schöne Bescherung“, im Jugendbegegnungs­zentrum statt. In der Einrichtung sei es möglich gewesen, Abstand zu halten und alle coronabedingten Vorschriften einzuhalten.

„Es war natürlich wirklich sehr schade, dieses Mal nicht in funkelnde Kinderaugen schauen zu können“, bedauerten die Teilnehmer der Aktion, denn aufgrund des Lockdowns mussten die Kinder zuhause bleiben, während ein Elternteil die Überraschung in dem weihnachtlich geschmückten Jugendbegegnungszentrum abholte. Dank zahlreicher Spenden sei es den Mitarbeitern des Fachbereichs Bildung und Soziales auch in diesem schwierigen Jahr gelungen, eine Tasche voller Überraschungen für die ­Familien zu packen, darunter war auch ein selbstgestaltetes Memory mit „Salzkottener Impressionen“. Damit solle erreicht werden, dass die Kinder ihre Heimat Salzkotten besser kennenlernten.

Ein großes Dankeschön richtete die Stadt Salzkotten in diesem Zusammenhang an die vielen Sälzer Bürger, die mit ihren Geldspenden diese Aktion auch in diesem Jahr ermöglicht haben.