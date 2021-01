Vier Vereine können bauen

Sportfördermittel des Landes in Höhe von 126.384 Euro fließen in den Altkreis Büren

Büren (WB/han) -

Sportfördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen in einer Gesamthöhe von mehr als 126.000 Euro fließen an vier Vereine im Altkreis Büren. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei und der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer am Dienstag mitgeteilt haben, gehen die Zuschüsse in Höhe von 126.384 Euro an den TC Büren, den BSV Fürstenberg, den TC Haaren und den SV Hederborn Upsprunge.