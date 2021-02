Wideys Hunde langweilen sich nicht

Salzkotten-Scharmede -

Seit mehreren Wochen ist der Präsenzunterricht eingestellt. Für die meisten Schüler heißt das: selbstständiges Lernen von Zuhause aus, Online-Unterricht, Videokonferenzen und eine Menge Selbstdisziplin – so auch für die Kinder und Jugendlichen an der Schule Haus Widey, einer Förderschule in Scharmede. Hier gehören Hunde fest zum pädagogischen Team – auch in der Pandemie.