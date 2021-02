Feuer an Tischlerei

Fassade der Produktionshalle in Salzkotten-Thüle schwer beschädigt

Salzkotten-Thüle (WB/itz) -

Ein Brand an einer Tischlerei in Salzkotten-Thüle hat am Sonntagabend einen beträchtlichen Schaden verursacht. Nach Angaben des Inhabers Matthias Gerdesmeier bemerkten Nachbarn das Feuer um 22 Uhr.