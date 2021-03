Bürgerinfo im Livestream

Niederntudorf -

In der Sitzung des Salzkottener Bau- und Planungsausschusses Ende Februar hatte Philipp Reese, Betreiber des Natursteinbetriebes Stelbrink in Niederntudorf, angekündigt, in einer Bürgerinformation allen Interessierten die Pläne zur Erweiterung des Steinbruchs am Burscheidweg zu erläutern. „Leider wurde es uns untersagt einen großen gemeinsamen Termin zu vereinbaren, die Coronasituation spricht eindeutig dagegen“, hat Reese jetzt auf WV-Anfrage mitgeteilt.