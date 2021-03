Ängste, Ärger und Sorgen bleiben

Livestream zur Steinbrucherweiterung in Niederntudorf: rund 130 Teilnehmer in der Bürgerinformation

Salzkotten-Niederntudorf -

Von Marion Neesen

Etwa 130 Interessierte haben sich am Montagnachmittag in die Informationsveranstaltung der Unternehmensgruppe Reese eingeschaltet. Darin haben die Betreiber des Natursteinbetriebes Stelbrink in Niederntudorf über die Internetplattform Youtube ihre Erweiterungspläne für den Steinbruch erläutert.