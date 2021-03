„Kein Spielraum zur Entwicklung“

Mindestens 69 Hektar wären notwendig, um zumindest die Bevölkerungszahl konstant halten zu können, erläuterte der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Martin Westermeier, in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses. „14 Hektar bedeuten ein größeres Baugebiet in der Kernstadt und vielleicht zwei in den Ortsteilen, dann war‘s das bis 2040“, sagte Westermeier. Er kritisierte auch, dass es in Vorbereitung des Entwurfes entgegen der Ankündigung lediglich ein Gespräch mit den Kommunen gegeben habe.

Eine ganze Reihe der 22 Flächen, die die Verwaltung für den Wohnungsbau vorgeschlagen hatte, seien gestrichen worden, erläuterte Bauleitplanerin Juliane Kruse in der Sitzung den Planungsentwurf. Zum Teil seien sogar Flächen aus dem bestehenden Regionalplan zurückgenommen worden.

Berechnungsgrundlage für den Bedarf an neuem Wohnraum seien Prognosen zur Entwicklung der Privathaushalte und der Einwohnerzahl bis 2040. In der von der Bezirksregierung herangezogenen Gemeindemodellrechnung werde davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Haushalte analog zur Einwohnerzahl entwickele. Diese reduziere sich bis 2040 um 1450 Einwohner. Die Berechnung sei allerdings auf Kreise und kreisfreie Städte bezogen, berücksichtige hingegen nicht einzelne Städte mit ihren individuellen Besonderheiten.

Um das Flächenkontingent für die nächste Generation zu ermitteln, seien derart pauschale Daten nicht zulässig, meint die Verwaltung. Daher hat die Stadt Salzkotten ein Fachbüro beauftragt, um eine eigene Bevölkerungsprognose und Zahlen hinsichtlich des Wohnungsbedarfs zu ermitteln.

Das beauftragte Bonner Büro Empirica erwartet einen deutlich geringeren Einwohnerrückgang und beziffert diesen auf 620. Um die Bevölkerungszahl konstant halten zu können, müssten mindestens 54 Wohneinheiten pro Jahr geschaffen werden. Dies werde auch dadurch unterstrichen, dass derzeit 1900 Bewerber auf städtische Wohnbauflächen warten. Sei es nicht möglich, die Einwohnerzahl zu halten, sei auch ein Einbruch bei der Infrastruktur zu erwarten.

„Ich dachte das ist ein Witz“, kommentierte CDU-Ratsherr Michael Fechtler die Pläne der Bezirksregierung, „dann ist mir aber das Lachen im Halse stecken geblieben.“ Wenn die Gemeindemodellrechnung die Grundlage sei, sei das sehr unsauber. Jeder wisse, dass der Kreis Paderborn sehr heterogen strukturiert sei. Eine nicht mehr rationale Nachvollziehbarkeit sei die Nachbarin von Willkür, so Fechtler.

Einstimmig gegen Erweiterung Mit einem einstimmigen Votum lehnte der Bau- und Planungsausschuss auch die Ausweisung weiterer Abbauflächen am Steinbruch in Niederntudorf ab. Der neue Regionalplan sieht dafür Flächen von etwa sieben Hektar linksseitig des Burscheidweges vor. „Es gibt überhaupt keinen Handlungsdruck, hier noch zusätzliche Flächen auszuweisen. Schon bei der jetzt geplanten Erweiterung sprechen wir über Abbautätigkeiten von Jahrzehnten“, sagte CDU-Ratsherr Robin Kramer mit Blick auf die derzeit geführte Diskussion in Tudorf. Er beantragte, diese Flächen aus dem Regionalplan zu streichen. Während der über das Internet geführten Bürgerinformation am Montag hatte auch der Geschäftsführer der Reese-Gruppe eine nochmalige Erweiterung des Steinbruchbetriebes ausgeschlossen und eine entsprechende Frage mit Nein beantwortet. ...

„Daten, die für eine Berechnung notwendig gewesen wären, sind gar nicht erhoben worden“, kritisierte auch CDU-Fraktionsvorsitzende Annette Stracke die Methode zur Ermittlung der Flächenkontingente und vermisste Entwicklungsspielraum. Wenn der Regionalplan Wirklichkeit werde, habe das größere Auswirkungen auf die Ortschaften als auf die Kernstadt, ergänzte Parteikollege Theodor Flottmeier. Die ohnehin schon geringe Infrastruktur werde noch weiter wegbrechen.

Auch SPD-Chef Michael Sprink sah es problematisch, dass der Stadt von vornherein Entwicklungsspielraum genommen werde. Dennoch müsse man genau darauf achten, ob die anvisierten 69 Hektar auch tatsächlich gebraucht würden. Der Fraktion Bündnis 90/Grüne war eine Ausweisung von 69 Hektar zu viel. Mit Blick auf den Umweltschutz dürften nicht einfach weitere Flächen versiegelt werden, so der sachkundige Bürger Arne Kemper. Sein Antrag, den Flächenbedarf für den Wohnungsbau auf lediglich 35 Hektar zu erhöhen, wurde jedoch abgelehnt. In ihrer Stellungnahme fordern die Salzkottener schließlich auch, noch einmal beteiligt zu werden und zudem die Entwicklung zum Mittelzentrum im Blick zu behalten.