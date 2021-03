Wie wird die Gemeinschaft erlebt?

Salzkotten -

Das Altenheim St. Clara ist etwas Besonderes unter den Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Denn in der an das Mutterhaus der Franziskanerinnen angegliederten Einrichtung wurden über viele Jahrzehnte hinweg ausschließlich pflegebedürftige Ordensschwestern versorgt. Seit einigen Jahren ist es nun auch für weltliche Bewohnerinnen und Bewohner offen. Was sich daraus für den Alltag ergibt, soll nun ein Modellprojekt klären. Herzstück ist eine Befragung von Bewohnern und Mitarbeitern.