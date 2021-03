Lückenschluss am Feldrand

Salzkotten-Niederntudorf -

Der Heimatverein Niederntudorf sieht es als eine seiner Aufgaben an, sich um die Erhaltung der vielen Obstbaumalleen an Straßen und Wirtschaftswegen zu kümmern. Viele der aus dem Dorf in die umliegende Feldflur hinausführenden Wege gliedern durch ihre markanten Obstbaumreihen die landwirtschaftlich genutzten Flächen.