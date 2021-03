Zudem sind auf der zurzeit als Acker genutzten Fläche drei Futtersilos und ein unter­irdischer Gastank vorgesehen. Das Vorhaben ist jedoch umstritten. Im Internet wurde auf der Seite „ Openpetition.de “ eine Petition ins Leben gerufen, in der der sofortige Stopp des Vorhabens gefordert wird. Und auch der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises lehnt den Stall ab. Der Kreis- und Finanzausschuss des Kreises sprach sich am Montag hingegen für den Maststall aus und wies den Widerspruch des Beirates zurück. Lediglich die Grünen stimmten dagegen. Landrat Christoph Rüther soll das Vorhaben nun der Bezirksregierung zur Entscheidung vorlegen. Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde hält Bau und Betrieb des Masthähnchenstalls für unvereinbar mit den Belangen von Natur und Landschaft in diesem Bereich.