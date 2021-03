Tempo 200: Jugendlicher (14) flüchtet mit dem Auto vor der Polizei

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt, teilte die Kreispolizeibehörde Soest am Freitagvormittag zudem mit. Den Wagen seines Vaters und die Autoschlüssel habe der Jugendliche ohne Wissen des Vaters an sich genommen.

Zwei Polizisten fiel in Geseke gegen 10.40 Uhr an der Erwitter Straße in Höhe Alhardstraße ein schwarzer BMW auf, der so stark beschleunigte, dass er in den Gegenverkehr geriet. Als sie den Fahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, missachtete er die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt bis nach Salzkotten fort – „in rücksichtsloser Fahrweise und mit stark überhöhter Geschwindigkeit“.

Mit über 200 Sachen

Im Bereich der Uppsprunger Straße/Bürener Straße/Hederbornstraße rutschte der BMW beim Abbiegen auf eine Frau zu, die ein Fahrrad auf dem Gehweg schob. Auf der L 776 in Richtung Paderborn lasen die Polizisten eine Geschwindigkeit von über 200 km/h auf ihrem Tacho ab – und der BMW entfernte sich weiter.

Unter Einsatz von starken Kräften und einem Hubschrauber setzte die Polizei den 14-jährigen Fahrer um 11.27 Uhr in Salzkotten fest – wo genau, sagte die Polizei nicht.

Die Polizei bittet die Radfahrerin – schulterlange, blonde Haare, Fahrrad mit roten Rahmen – und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.