Die Kreismusikschule Paderborn bietet in Alten­beken, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Lichtenau und Salzkotten Musikunterricht an. Paderborn hat eine eigene städtische Musikschule. Hövelhof bietet Kooperationen mit privaten Musikschulen an. Zuletzt waren die Gebühren vor gut eineinhalb Jahren erhöht worden. „Die Erhöhung der Entgelte beträgt maßvolle drei Prozent, da auch aufgrund der zu berücksichtigenden Corona-Pandemie diese nicht zu hoch ausfallen sollte“, schreibt Heinz-Josef Struckmeier, Leiter der Kreis­musikschule, in der Beschlussvorlage für den Ausschuss.