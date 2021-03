Weil die Kommunionkinder diese Aufgabe in diesem Jahr nicht übernehmen können, ist am vergangenen Samstag der Pfarrgemeinderat St. Johannes eingesprungen. „Das Salzkottener Palmbund ist ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Mutterhaus der Franziskanerinnen, den weiteren Altenhilfeeinrichtungen sowie dem St. Josefs Krankenhaus in Salzkotten“, sagte Pfarrer Martin Beisler. Gleichzeitig wurde eine Ostertüte mit Anregungen für Familien und eine Broschüre mit Anregungen für Erwachsene zusammengestellt.