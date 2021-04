6000 Astrazeneca-Dosen für Über-60-Jährige im Kreis Paderborn

NRW kündigt Impfstoff-Liferung an – Hausärzte impfen – Impfzentrum voll ausgelastet

Paderborn/Salzkotten -

Das Land NRW hat – wie berichtet – angekündigt, am Samstag oder Sonntag zusätzliche Dosen des Impfstoffes Astrazeneca an die Kreise und kreisfreien Städte zu liefern. Für den Kreis Paderborn sind dies rund 6000 Impfdosen für die über 77.000 Über-60-Jährigen, die im Kreisgebiet wohnen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.