Ewald Vieth und Volker Dittrich, selbst begeisterte Oldtimerfans, haben die Halle hergerichtet und bieten nun Einstellplätze für alte „Schätze der Straße“. Mit der Namensgebung „Roderwerk“ knüpfen die beiden Oldtimerenthusiasten an ein Stück Salzkottener Geschichte an. Gute Einstellmöglichkeiten für Oldtimer sind rar. „Viele stellen ihre Oldtimer in die Garage, die aber oftmals zu schmal ist und die Türen stoßen gegen die Wände“, weiß Ewald Vieth aus eigener Berufserfahrung.