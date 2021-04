Sonderkontingent Astrazeneca: Auch die Stadt Salzkotten vergibt Impftermine

Ein gewisser Teil der Impfdosen soll jedoch auch Bürgerinnen und Bürgern per freier Terminvergabe zur Verfügung gestellt werden. Dafür werde bei der Stadtverwaltung von Donnerstag, 8. April, an eine Terminhotline eingerichtet, bei der Termine gebucht werden können. Nur unter der Telefonnummer 05258/507-1195 werden die verfügbaren Termine ab 8 Uhr vergeben und nicht über den Bürgerservice.

Einen Termin können Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Salzkotten buchen, die zwischen dem 1. Januar 1942 und dem 10. April 1961 geboren sind. Maximal können Impfwillige einen Termin für sich selbst und den/die Ehe-/Lebenspartner(in) buchen. Die Impfungen erfolgen voraussichtlich am Samstag, 10. April. Medizinische Auskünfte könnten nicht gegeben werden, so die Stadt, es handele sich nur um die Vergabe eines Impftermines für die Erstimpfung. Termine für die zweite Impfung werden telefonisch nicht vergeben. Bei der Terminvereinbarung sollten folgende Angaben griffbereit sein: Name, Vorname, Geburtsdatum, Meldeanschrift (nur Salzkotten), Telefon (Handy) und E-Mail-Adresse.

Es sei davon auszugehen, dass die frei verfügbaren Termine für die Impfdosen zeitnah vergeben sein werden. Die Verwaltung bittet daher um Verständnis, dass nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Impfangebot unterbreitet werden könne und die Vergabe der Termine nach der Reihenfolge der Anrufe erfolge.