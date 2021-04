CDU stellt Fördergeld in Aussicht

Salzkotten (WB/sen) -

Die in Salzkotten lange geplante Klimawerkstatt geht nun am kommenden Donnerstag, 15. April, an den Start. Ziel ist es, über das seit 2015 praktizierte Klimaschutzkonzept zu berichten, aber vor allem auch, mit den Bürgern Ideen zu sammeln und zu umsetzungsfähigen Projekten zu entwickeln.