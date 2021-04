Technischer Defekt: Heizung in städtischer Unterkunft in Brand geraten

Mehrparteienhaus in Salzkotten betroffen – Polizei: niemand verletzt – hoher Sachschaden

Salzkotten -

Nach einem Kellerbrand einer städtischen Unterkunft am Stadtgraben, bei dem laut Polizei niemand verletzt wurde, sind alle Bewohner in anderen Wohnungen untergebracht worden. Das Feuer brach am Mittwoch im Heizungskeller des Mehrparteienhauses aus und wurde gegen 18.15 Uhr gemeldet.