Der Erlös kommt – wie bereits in den vergangenen Jahren – dem Missionsprojekt der Salzkottener Franziskanerinnen in Malawi (Ostafrika) zugute. Dort, in Madisi, unterhalten die Schwestern eine Schule, in der vorwiegend Aids-Waisen unterrichtet und so auf das weitere Leben vorbereitet werden. Die Ernährung der 1600 Kinder ist ein ständiger Kostenfaktor. Wenn die mittellosen Waisen dann die weiterführende staatliche Secondary-School (immer mit Internatsbesuch verbunden) besuchen, bezahlen die Schwestern dafür auch das Schulgeld. Der Bedarf ist also immens.

So freut sich die Arbeitsgruppe „Osterkerzen“ besonders, dass in diesem Jahr das Rekordergebnis von 2192 Euro zusammengekommen ist. Das ist gegenüber dem vergangenen Jahr eine Steigerung um 288 Euro. Der Betrag wurde inzwischen an die Schwestern überwiesen. Schwester M. Angela Benoit, Provinzoberin der deutschen Ordensprovinzen, wozu auch Malawi und Rumänien gehören, zeigte sich hocherfreut und bedankte sich bei allen Unterstützern sowie allen, die eine solche Kerze zu Ostern erworben haben.

Verkauft wurden bisher 380 Kerzen. Der Stückpreis für die fertig gestaltete Kerze beträgt 10 Euro. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Kerze selber zu gestalten. Das Bastelset dazu kostet sechs Euro. Erstmalig bietet in diesem Jahr auch der Pfarrgemeinderat St. Johannes eine Grablichtaktion an. Die Grablichter sind ebenfalls mit den Motiven der Osterkerze geschmückt.