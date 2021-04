Kopf unter Mähwerk eingeklemmt

Salzkotten (WB/os) -

Bei einem Arbeitsunfall in Salzkotten-Thüle ist ein Auszubildender (19) mit seinem Kopf unter einem Mähwerk eingeklemmt worden. Das Unglück hat sich am Donnerstagnachmittag ereignet. Der Schwerverletzte ist per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld geflogen worden.