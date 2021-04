An diesem Samstag ist weiterhin das Einkaufen in Geschäften des täglichen Bedarfs ohne Auflagen möglich. Bei allen anderen Läden ist wie bisher „click & meet“ mit negativem Testergebnis vorgeschrieben. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt von diesem Samstag an im gesamten Kreisgebiet die Ausgangssperre. Im privaten Bereich sind nur noch Treffen – sowohl drinnen wie draußen – zwischen den Angehörigen eines Haushalts mit nur einer weiteren Person gestattet. Ausgangssperre Zwischen 22 und 5 Uhr darf das Haus nur noch im Notfall, zur Berufsausübung und zur Versorgung von Tieren verlassen werden. Auch die unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger und die Begleitung Sterbender sind zulässig.