Die Streichung der Englischstunden zum kommenden Schuljahr ist beschlossen. Mitte März hatte der Schulausschuss des Landtags das Vorhaben mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD und der Grünen abgesegnet. Gebauer: Schwer für Zuwanderer-Kinder Gebauer begründete die Lehrplanänderung damit, dass Schüler zu Anfang mehr Zeit brauchten, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. „Der Englischunterricht hat viele Kinder überfordert“, sagt die Ministerin. Vor allem Kindern aus Zuwandererfamilien sei das Englischlernen schwergefallen, weil sie oft schon Deutsch als Fremdsprache hätten lernen müssen. „Nichts von dem, was die Ministerin anführt, deckt sich mit Erfahrungen aus der Praxis“, sagt Monique Lauströer aus Salzkotten. Die Grundschullehrerin ist seit zwölf Jahren Fachleiterin für Englisch am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Paderborn.