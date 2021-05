Konzerte an der Salzkottener Dreckburg erneut verschoben

Salzkotten -

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind auch die beiden Konzerte von Mark Forster an der Dreckburg in Salzkotten, die für 23. und 24. Juli geplant waren, jetzt erneut offiziell abgesagt worden. Das hat am Mittwoch die Stadtverwaltung Salzkotten mitgeteilt.