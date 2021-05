Johanna ist der 100.000ste Impfling im Kreis Paderborn

Landrat Christoph Rüther nutzte das Erreichen der 100.000er-Marke, um sich zu bedanken, „bei allen, die sich impfen lassen und bei jenen, die uns helfen, die Menschen des Kreises Paderborn vor einer Corona-Erkrankung zu schützen. Hier im Impfzentrum wird seit Monaten großartige Arbeit geleistet. Davon konnte ich mich mehrfach bei Besuchen überzeugen, ich habe viele positive und dankbare Zuschriften erhalten“, bekräftigt der Landrat. Gemeinsam habe man einen wichtigen Meilenstein zur Eindämmung des Pandemiegeschehens erreicht.

Der Impfstoff ist nach wie vor knapp

Die ersten Impfungen fanden gleich nach Weihnachten statt. Das Impfzentrum des Kreises Paderborn ging am 8. Februar an den Start. Im April folgte die Öffnung der Impfstelle im MZG Bad Lippspringe. „Auch hier im Kreis Paderborn ist es uns gelungen, vor allem ältere Menschen sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen als erstes zu impfen und damit jene zu schützen, die durch das Coronavirus besonders stark gefährdet sind“, betont Rüther. Dr. Gregor Haunerland als medizinischer Leiter des Impfzentrums zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Wir haben es gemeinsam geschafft, in vier Monaten zudem Pflegekräfte, all jene, die in Krankenhäusern arbeiten, Polizei-, Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte zu impfen“, unterstreicht Haunerland. Nach wie vor sei der Impfstoff knapp, „wir bekommen hier auch den Druck zu spüren, möglichst schnell einen Impftermin zu bekommen“, sagt Haunerland. Die genaue Reihenfolge sei durch Impfpriorisierungen verbindlich festgelegt. Bis zu 1200 Menschen können täglich allein im Impfzentrum, sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, geimpft werden.

Mittlerweile mehr als 108.000 Menschen geimpft

Laut dem Impfbericht der Kassenärztlichen Vereinigung haben im Impfzentrum des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten 52.736 ihre Erstimpfung erhalten, 12.495 die Zweitimpfung. In den Arztpraxen erhielten 31.456 ihre erste Impfung, 325 die Zweitimpfung. In den Krankenhäusern gab es 12.805 Erstimpfung und 2433 Zweitimpfungen. Mobile Teams haben 11.461 Erstimpfungen und 7409 Zweitimpfungen verabreicht. In der Summe haben im Kreis Paderborn 108.458 Menschen die Erstimpfung und 22.662 die Zweitimpfung erhalten.