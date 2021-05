Steinbruch Niederntudorf: Neue Zufahrt sollüberplant werden

Die Unternehmensgruppe Reese aus Rinteln will die Abbaufläche im Steinbruch Stelbrink bekanntlich auf acht Hektar erweitern, was bei vielen Anwohnern und Bürgern auf Protest stößt. Sie befürchten unter anderem, dass der Lkw-Verkehr im Ort enorm zunehmen werde. Geschäftsführer Philipp Reese hatte angekündigt durch die neue Anbindung den Verkehr gleich Richtung Autobahn ableiten zu wollen und hier eventuell noch nachzubessern. Auch Straßen NRW sieht offenbar noch Handlungsbedarf. Bürgermeister Ulrich Berger schließt nicht aus, dass die Pläne dadurch noch einmal in die Offenlegung gehen.

Um das Thema Steinbrucherweiterung wird es auch in der nächsten Sitzung des Salzkottener Hauptausschusses am 27. Mai gehen. Dann wird darüber entschieden, ob die stadteigenen Flächen im Steinbruchgebiet an die Unternehmensgruppe Reese veräußert werden sollen. Dazu liegen Berger bereits Protestunterschriften von Bürgern vor.