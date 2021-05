Nach Einbruch in leerstehendes Haus: Polizei sucht Pedelec-Besitzer

Tat ereignete sich am 20. April in Salzkotten – mit Täterbeschreibung

Salzkotten -

Die Polizei Paderborn sucht den Besitzer eines schwarzen Damen-Pedelecs der Marke Merida, das möglicherweise gestohlen worden ist. Gefunden wurde das Fahrrad am Dienstag, 20. April, nach einem Einbruch in einem leerstehenden Wohnhaus an der Straße „Breite Werl“ in Salzkotten. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.