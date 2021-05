Am Dienstagabend um 17.30 Uhr war laut Polizei ein 33-jähriger Mann aus Salzkotten zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Klingelstraße aus Richtung des Rathauses unterwegs. Auf dem linken Gehweg kam dem Mann ein etwa zehnjähriges Mädchen entgegen. Weil dem Kind in Höhe der Kirche ein parkendes Auto im Weg war, wich es auf die Straße aus. Aus Richtung Rathaus näherte sich mit zügiger Geschwindigkeit ein schwarzer BMW-Kombi.

Um einen Zusammenstoß mit dem Mädchen zu vermeiden, wich dessen Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei den linken Arm des 33-Jährigen. Der stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des BMW stieg aus, schaute wortlos nach dem am Boden Liegenden und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Mädchen eilte nach dem Unfall zu dem Mann und bot seine Hilfe an. Im Anschluss begab sich der 33-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung und informierte die Polizei später über den Unfall.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen BMW Kombi geben, vermutlich ein älteres Modell aus der 5er Reihe? Wer kann Angaben zu dem auffälligen Fahrer machen? Dieser wird beschrieben als männlich, mittleren Alters, etwa 1,90 Meter große, silbergraue, schulterlange, lockige Haare, hellblaue Augen, sonnengebräunte Haut, schmaler, modischer Bart um den Mund, sehr gepflegtes und elegantes Erscheinungsbild.

Außerdem bittet die Polizei die Eltern des Mädchens, das Zeugin des Unfalls war, sowie weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 05251/3060.