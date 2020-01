Höxter (WB/dp). Das Maskottchen für die Landesgartenschau 2023 in Höxter ist eine Elfe von Heike Tewes aus Natzungen. Die 15-köpfige Jury hatte am Samstag im Historischen Rathaus mehr als vier Stunden beraten und ihren Entwurf unter insgesamt 151 Einsendungen als Siegerin auserkoren. Mit eingeflossen in die Bewertung ist auch die Online-Abstimmung im Vorfeld, an der sich mehr als 2000 Interessierte beteiligt hatten.