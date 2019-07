Libori MPEG (8.8 MB) download

Vorgestellt hat Pohlschmidt das Libori-Lied erstmals bei der Pressekonferenz zum Fest. Der Öffentlichkeit wird er es bei seinem Auftritt am Sonntag, 28. Juli, von 19 Uhr an live auf der Lenz-Bühne in der Westernstraße vorstellen. Dort wird Pohlschmidt einen Mix aus Pop, Rock, Blues, Soul und Jazz präsentieren.

Pohlschmidt ist gespannt auf die Reaktionen. Er selbst verbindet mit Libori ein großes Gefühl, dass er auch in dem Song zum Ausdruck bringt.