Von Maike Stahl

Libori-Jobs: Waffeln backen im Koma-Garten Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Ein Geheimrezept ist es jedenfalls nicht. Das wird schon bei einem flüchtigen Blick in die Küche klar, in der Martina Unterhalt und Magdalene Füller aus Marienloh eimerweise Teig in einer großen Rührmaschine anfertigen. »Geheim ist das Rezept nicht. Und wir geben es auf Nachfrage auch gerne weiter«, sagt Martina Unterhalt und deutet auf einen Ausdruck an der Wand, auf dem alle Zutaten aufgelistet sind: 1500 Gramm Margarine, 1000 Gramm Zucker, 9 Päckchen Vanillezucker, 30 Eier, 3000 Gramm Mehl, 6 Päckchen Backpulver, 6 Teelöffel Zucker-Zimt-Mischung, 3 Liter Milch und 1,5 Teelöffel Salz.

»Ich glaube, es liegt an den Waffeleisen«, ist Magdalene Füller überzeugt. »Ich habe die zuhause auch schon gebacken, aber da schmecken sie anders.« Den fertigen Teig leeren die beiden ehrenamtlichen Helferinnen in einen Eimer und schon kommt ein Schütze vorbei und trägt diesen zum Waffelstand, wo an diesem Montag Frauen der KFD aus Dahl, Wewelsburg, Mastbruch und Holtheim im Dienst sind. Sie besetzen vier Stationen: die Waffeleisen, wo ich ein bisschen helfen darf, die Waffelausgabe, die Kaffeeausgabe und die Kasse.

Geben Sie uns einen Job Im Rahmen der Libori-Serie »Wir übernehmen Ihren Job« haben wir uns neben dem Koma-Garten bereits als Aushilfe in der Geisterbahn »Daemonium«, im Gewürzstand von Hermann van de Linde auf dem Pottmarkt und in Auffenbergs Biergarten verpflichtet. Eine weitere Tätigkeit dürfen Sie uns gerne vorschlagen. Wer braucht dringend eine Aushilfe? Wo wollten Sie schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen werfen? Wir sehen uns gerne für Sie um, fassen mit an und stellen dabei Ihre Fragen. Wer ein weiteres Libori-Jobangebot für uns hat, kann dieses gerne an redaktion@westfaelisches-volksblatt.de mailen oder den entsprechenden Beitrag auf unserer Facebook-Seite kommentieren.

Monika Schmitz-Rohlfs zeigt mir, wie die sieben schweren Waffeleisen, in denen jeweils zwei dicke belgische Waffeln zubereitet werden, bedient werden. »Nicht zu viel Teig einfüllen«, warnt sie noch, da quillt derselbe auch schon aus dem Eisen. Während ich hektisch putze, wird die Waffel knusprig braun. »Kein Problem. Wir haben Kunden, die möchten die genau so haben«, weiß die Fachfrau, die eigentlich an der Waffelausgabe tätig ist – seit 20 Jahren, immer montags, immer zusammen mit Gabriele Zacharias. »Das macht einfach Spaß und gehört zu Libori dazu«, sagen die beiden und fügen stolz hinzu: »Wir können mittlerweile die heißen Waffeln anfassen, ohne uns die Finger zu verbrennen.« Allerdings würden sie noch daran arbeiten, die Waffel auch von unten mit Puderzucker zu bestäuben, sagen sie augenzwinkernd.

Auch Monika Glaen und Elisabeth Liehr lieben ihren Job am Waffeleisen – obwohl der durchaus schweißtreibend ist. »Wir haben hier einen tollen Platz. Wenn die Waffeln im Eisen sind, kann man sich mal ein bisschen umsehen und entdeckt viele Bekannte.« Etwa 400 Waffeln fertigen die Frauen pro Stunde an – eine bedient zwei Waffeleisen. Manche Kunden kaufen gleich einen ganzen Berg, der bei Bedarf auch für den Transport verpackt wird. Manuela Ortmann hat drei Koma-Waffeln erstanden, für ihre Tochter, ihre Mutter und sich. »Der Drei-Generationen-Ausflug mit einer Waffel im Koma-Garten gehört für uns einfach dazu«, erzählt sie. »Hier ist es gut, günstig und für einen guten Zweck – besser geht’s nicht.«

An die 50.000 Euro Erlös aus dem Koma-Garten werden jährlich an Projekte der Weltmission gespendet. Angela Hesse, die die Koordination der Ehrenamtlichen – neben den KFD-Frauen helfen Schützen und Mitarbeiter des Generalvikariats mit – erstmals inne hat, ist für dieses Jahr optimistisch. »Bisher ist es perfektes Waffelwetter!«