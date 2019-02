Lügde (dpa). Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hat der vielfache sexuelle Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde (Kreis Lippe) bereits vor mehr als zehn Jahren begonnen. Insgesamt 31 Kinder und Jugendliche sind Opfer in den Jahren bis 2018 geworden. Darunter ist ein Pflegekind, dass bei dem Hauptverdächtigen auf dem Campingplatz wohnte. Der Mann soll das Mädchen missbraucht und als Lockvogel eingesetzt haben, um an andere Kinder heranzukommen. – Eine Chronologie: