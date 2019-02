Detmold (WB/ca). Lippes Landrat und Chef der Kreispolizeibehörde, Axel Lehmann (SPD), äußert sich am Freitagnachmittag in Detmold zum Missbrauchsskandal Lügde. Am Vormittag gab es im NRW-Landtag dazu eine Debatte. Dass Beweisstücke im Missbrauchsfall Lügde verschwunden sind, wurde am Donnerstag bekannt.