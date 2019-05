Von Christian Althoff

Der Mann war »Kronzeuge« von WDR, NDR und »Süddeutscher Zeitung«. Er hatte angegeben, CDs und Videocassetten gefunden zu haben und damit die Polizei in Erklärungsnot gebracht. Hat dieser Mann Kontakte zur sogenannten Reichsbürgerszene, die den Staat und seine Organe ablehnt? Im Innenausschuss des Landtags frag­te die SPD am Dienstag NRW-Innenminister Herbert Reul, ob der Mann »Reichsbürger« sei. Reul antwortete, der Unternehmer werde von den Sicherheitsbehörden in Niedersachsen nicht als »Reichsbürger« geführt. In NRW kann er nicht in der Datei stehen, weil er hier nicht wohnt.

Hinweise auf eine Nähe zu der Szene gibt es aber wohl. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Mann kürzlich nach einem Verkehrsverstoß, den der Kreis Lippe ahnden wollte, ein für »Reichsbürger« typisches Schreiben an den Kreis geschickt haben. Als die Polizei Lippe davon erfuhr, soll sie dafür gesorgt haben, dass die Ermittlungskommission »Eichwald« informiert wird. Das war möglicherweise mit ausschlaggebend dafür, dass die Polizei die Parzelle des zweiten Verdächtigen in Eigenregie abreißen ließ.

Unternehmer hat Personalausweis abgegeben

Der Anwalt des Unternehmers, Roman von Alvensleben, sagte, er wisse nichts von einer »Reichsbürger«-Verbindung und könne sich die auch nicht vorstellen. »Mein Mandant führt eine Firma und hat auch öffentliche Aufträge.« Der Un­ternehmer selbst bestätigte dem WESTFALEN-BLATT aber, dass er seinen Personalausweis abgegeben habe. »Ich habe einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt. Deshalb bin ich noch lange kein Reichsbürger.«

Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist die Beantragung eines solchen Ausweises typisch für sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter.

Der Mann wies den Verdacht zurück, die Funde in Lügde könnten inszeniert gewesen sein: »Alles war, wie ich es gesagt habe. Woher hätte ich die CDs haben sollen?«