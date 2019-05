Die abgerissene Parzelle auf dem Campingplatz in Lügde, in der zuvor der Angeklagte Andreas V. lebte. Foto: Christian Althoff

Von Christian Althoff

Gerade schien es noch so, als könne man nach der Anklageerhebung endlich nach vorne schauen, und jetzt das: Mutmaßliche Opfer aus Lügde fühlen sich geoutet, weil die NRW-Opferschutzbeauftragte ihnen geschrieben hat und als Absenderin deutlich erkennbar auf den Briefumschlägen stand. Dadurch soll sich in einigen Fällen in Lügde herumgesprochen haben, wer einen solchen Brief aus Köln bekommen hat.

Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Jugendämter – alle haben ihr Mögliches getan, um den betroffenen Kinder ihre Anonymität zu bewahren. Und nun ist es ausgerechnet die Opferschutzbeauftragte, der dieser Fehler passiert.

Schon vor Jahrzehnten warb Beate Uhse damit, Pakete neutral zu verschicken . Müsste das für Opferschützer nicht selbstverständlich sein?

Es ist leider so: Im Fall Lügde muss man wohl weiter mit allem rechnen.