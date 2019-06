Das gaben CDU, FDP, SPD und Grüne am Dienstag bekannt. Vorausgegangen war ein zähes Ringen um einen gemeinsamen Antrag.

»Dieser Untersuchungsausschuss soll alle Umstände des massenhaften Kindermissbrauchs lückenlos aufklären«, erklärten die vier Fraktionsvorsitzenden. »Das sind wir den Opfern und deren Angehörigen schuldig.« Es sei wichtig und notwendig, nun auch parlamentarisch mit der Aufarbeitung zu beginnen. Das Landtagsplenum soll den Ausschuss am Mittwoch offiziell einsetzen.

Der Ausschuss soll Fehlverhalten auf allen mit den Vorgängen befassten Ebenen oder Behörden aufklären. Dies könne nur gelingen, »wenn das Handeln von Polizei, Landkreisbehörden und Landesregierung im Fall Lügde gleichermaßen intensiv untersucht wird«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Auf einem Campingplatz in Lügde bei Detmold an der Landesgrenze zu Niedersachsen sollen über viele Jahre hinweg mehr als 40 Jungen und Mädchen schwer sexuell missbraucht und dabei teilweise gefilmt worden sein. Drei Männer sind vor dem Landgericht angeklagt. Am Donnerstag beginnt der Prozess am Landgericht Detmold.