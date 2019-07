Von Christian Althoff

Lügde (WB). Im Missbrauchsfall Lügde hat es gestern eine überraschende Entwicklung gegeben. Nachdem bereits vor Wochen die Parzellen der beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. dem Erdboden gleichgemacht worden waren , rückte die Ermittlungskommission Eichwald am Nachmittag überraschend wieder auf dem Campingplatz ein. Die Beamten durchsuchten eine Parzelle, auf der ein Wohnwagen und ein Anbau stehen.

Das Anwesen wurde versiegelt und soll angeblich am heutigen Donnerstag weiter durchsucht werden. Zum Hintergrund der Aktion wollte sich die Polizei gestern Abend nicht äußern. Ein Beamter sagte, voraussichtlich werde die Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag etwas zu den Hintergründen der Durchsuchung sagen.

Neue Hinweise auf weiteren Tatort oder Tatverdächtigen?

Möglicherweise haben die Ermittlungen Hinweise auf einen weiteren Tatort oder sogar auf einen weiteren Tatverdächtigen ergeben. Auf Anordnung der Ermittlungskommission bewachten Bielefelder Streifenbeamte die Parzelle in der Nacht zum Donnerstag.

Am Vormittag will das Landgericht Detmold den Missbrauchsprozess gegen zwei Angeklagte fortsetzen. Alle Angeklagten haben bereits am ersten Prozesstag gestanden.