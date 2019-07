Von Christian Althoff

Detmold/Lügde/Steinheim (WB). Im Missbrauchsfall Lügde hat es am Mittwoch eine überraschende Entwicklung gegeben. Nachdem bereits vor Wochen die Parzellen der beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. dem Erdboden gleichgemacht worden waren , rückte die Ermittlungskommission Eichwald überraschend wieder auf dem Campingplatz ein. Ein 57-jähriger Mann aus Steinheim mit einer Parzelle auf dem Campingplatz steht unter Tatverdacht – wurde aber nicht verhaftet.

Dies teilte die Polizei Bielefeld am Donnerstag auf Anfrage mit. »Er wurde weder vorläufig festgenommen, noch wurde ein Haftbefehl gegen ihn beantragt«, hieß es. Die Ermittler hatten am Vormittag aber mitgeteilt, dass der 57-Jährige aus Steinheim bei Höxter als weiterer Beschuldigter in dem Verfahren geführt wird.

Die Ermittler hatten am Mittwoch die Parzelle des Mannes auf dem Campingplatz in Lügde durchsucht. Das Anwesen wurde versiegelt und soll am heutigen Donnerstag weiter durchsucht werden. »Dabei werde nach Beweismitteln gesucht«, teilt die Polizei mit.

Dritte Parzelle gerät in den Fokus der Ermittlungskommission Eichwald Fotostrecke

Foto: Christian Althoff

Neue Hinweise auf weiteren Tatort oder Tatverdächtigen?

Die Ermittlungen hatten Hinweis auf einen weiteren Tatverdächtigen ergeben. Auf Anordnung der Ermittlungskommission bewachten Bielefelder Streifenbeamte die Parzelle in der Nacht zum Donnerstag.

Der 57 Jahre alte Mann aus Steinheim (Kreis Höxter) sei durch eine Vernehmung eines minderjährigen Opfers in den Fokus der Ermittlungskommission »Eichwald« geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft dann am Donnerstag mit. Gegen ihn sei aufgrund der Zeugenaussage ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet worden. Bisher wurde er nicht als Beschuldigter geführt.

Am Vormittag will das Landgericht Detmold den Missbrauchsprozess gegen zwei Angeklagte fortsetzen. Alle Angeklagten hatten bereits am ersten Prozesstag gestanden.