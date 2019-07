Von Christian Althoff

»Die Strafanzeige habe ich Ende vergangener Woche der Staatsanwaltschaft Detmold übergeben«, bestätigte Rechtsanwalt Johannes Salmen aus Lage, der Andreas V. im Missbrauchsprozess vor dem Landgericht Detmold vertritt. Gegenüber der EK »Eichwald« hatte Andreas V. bisher nichts über eine Erpressung gesagt.

Andreas V. hatte im August 2018 ein neun Jahre altes Mädchen aus Bad Pyrmont mehrfach auf dem Campingplatz »Eichwald« missbraucht. Das Kind offenbarte sich seiner Mutter, die Andreas V. am Telefon zur Rede stellte. Nach ihren Angaben soll V. die Taten heruntergespielt und gesagt haben, ihre Tochter habe das doch gewollt. Die Mutter gab an, Andreas V. zunächst nicht angezeigt zu haben, weil sie Angst vor ihm gehabt habe.

500 Euro Schweigegeld?

Das schildert Andreas V. nun anders. Sein Anwalt: »Nach seinen Angaben rief ihn die Mutter etwa einen Tag später erneut an und verlangte 500 Euro Schweigegeld für den Fall, dass sie nicht zur Polizei geht.« An­dreas V. sei nach eigener Aussage darauf eingegangen und habe der Frau die geforderte Summe übergeben. Die Mutter soll sich dann aber mit den 500 Euro nicht zufriedengegeben haben.

»In einem weiteren Telefonat soll sie 2000 Euro gefordert haben«, sagt der Anwalt. Andreas V. habe daraufhin versucht, einen alten Reisewohnwagen zu verkaufen, um die Mutter bezahlen zu können. Das sei ihm aber nicht gelungen. Johannes Salmen: »Das zog sich alles sehr lang hin, und schließlich ging die Frau zur Polizei und zeigte ihn an.« Das war am 20. Oktober 2018 – zwei Monate nach den Missbrauchs­taten an der Tochter. Durch diese Anzeige flog der jahrzehntelange Kindesmissbrauch in Lügde auf.

Mutter weist Vorwurf zurück

Die Mutter wies den Vorwurf der Erpressung zurück. Roman von Alvensleben aus Hameln, der die missbrauchte Tochter vertritt: »Die Frau bezeichnet die Beschuldigungen des Angeklagten als Lüge, und ich glaube ihr. Keine Ahnung, was in dem Menschen vorgeht, dass er jetzt alles noch schlimmer macht. Vielleicht will er noch einmal Schlagzeilen machen.«

Johannes Salmen erklärt dagegen, er habe keinen Grund, den Angaben seines Mandanten zu misstrauen. »Er hegt keinerlei Rachegefühle gegen die Frau. Er hat mir gegenüber die Strafanzeige damit begründet, dass er nicht als der einzige dastehen möchte, der etwas falsch gemacht hat. Deshalb möchte er, dass die Mutter zur Rechenschaft gezogen wird.«

Mehr zum Missbrauchsfall auf unserer Themenseite.