Der Campingplatz in Lügde: Ein 16-jähriges Opfer des Missbrauchsfalls stand selbst als Angeklagter vor dem Landgericht Paderborn. Er soll sich an jüngeren Kindern vergangen haben. Foto: Christian Althoff

Paderborn (WB/dpa/ret). Das Landgericht Paderborn hat einen heute 16-Jährigen, der im Missbrauchsfall Lügde vom Opfer zum Täter geworden sein soll , freigesprochen. Das teilte ein Sprecher am Mittag mit. Demnach schlossen sich die Richter am Donnerstag den Ausführungen eines Gutachters an. Der Experte hatte dem Angeklagten die strafrechtliche Verantwortungsreife abgesprochen.