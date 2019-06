Halle (WB/tip). Mit Goran Ivanisevic (47) und Thomas Muster (51) zwei frühere Grand-Slam-Turniersieger, mit Florian Mayer (35) ein ehemaliger Halle-Champion und mit Mansour Bahrami (63) der beste Tennis-Entertainer aller Zeiten: Einmal mehr lässt die Besetzung der Champions Trophy am ersten Samstag keine Wünsche übrig. »Wir bieten unseren Besuchern auch schon vor dem Turnierstart erstklassiges Tennistainment«, verspricht Turnierdirektor Ralf Weber.

Für den Jüngsten der vier Ex-Profis ist es eine ganz besondere Rückkehr. Mayer, der 2016 in Halle den größten Erfolg seiner Laufbahn feierte, stand vor einem Jahr noch im Hauptfeld des Turniers. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass er seine Karriere nach den US Open beenden würde. Nach der Achtelfinalniederlage gegen Andreas Seppi verabschiedete sich der sonst so zurückhaltende Bayreuther erstaunlich emotional von den Fans.

»Jetzt freue ich mich auf die Rückkehr«, sagt Mayer, der nach seinem Karriereende erst einmal Abstand vom Tennis gesucht hatte. An seiner Seite spielt Thomas Muster, der French-Open-Sieger des Jahres 1995. »Ich freue mich sehr, die fantastische Atmosphäre in diesem tollen Stadion zu erleben«, so die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt.

Muster gewann in seiner Karriere insgesamt 44 Einzeltitel. Der Österreicher gilt als einer der besten Sandplatzspieler aller Zeiten, dem es in seiner aktiven Karriere aber nicht gelang, in Wimbledon auch nur ein Match zu gewinnen. »Jetzt möchte ich meine Rasenbilanz endlich aufbessern«, sagt Muster mit einem Augenzwinkern. Beim Silberjubiläum des Haller Turniers 2017 gelang ihm das bereits, als er im Mixed mit Angelique Kerber gegen Barbara Schett und Michael Stich mit 7:6(6), 3:6, 12:10 erfolgreich war.

Als Gegner für die Kombination Muster/Mayer verpflichtete Turnierdirektor Weber Bahrami und Ivanisevic. Der Kroate gewann 1992 Bronze bei den Olympischen Spielen in Barcelona und kletterte zwei Jahre später bis auf Rang zwei der Weltrangliste. Seinen größten Erfolg feierte der Kroate 2001, als er sensationell in Wimbledon triumphierte, nachdem er als Nummer 125 im Ranking nur durch eine Wildcard in das Hauptfeld gelangt war.

Sportlicher Stammgast auf dem ostwestfälischen Grün und auch 2019 wieder dabei ist Tennismagier Bahrami. Der 63-jährige Iraner sorgt weltweit bei Showevents mit seinen Tricks und Finessen für Begeisterungsstürme der Zuschauer und wird an der Seite von Ivanisevic zum nunmehr achten Mal in Halle zu Gast sein.