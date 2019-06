Von Stephan Arend

Halle (WB). An diesem Morgen werden auf Platz eins die letzten Vorbereitungen vor dem Turnierstart getroffen, die Tribünen gefegt und frisch gestrichen. Christopher Koderisch beobachtet das rege Treiben. Und natürlich werden beim Blick auf das satte Grün Erinnerungen wach. Erinnerungen an den 9. Juni 2003.

Vor 16 Jahren hat der Regionalliga-Spieler des TC Blau-Weiß Halle auf diesem Platz selbst im Hauptfeld der Gerry Weber Open gespielt und ist in Runde eins gegen Younes El Aynaoui ausgeschieden. Es wird in Totos kurzer Profi-Karriere sein einziges Match bei einer ATP-Veranstaltung sein – und doch ein Match, das in die Tennis-Geschichte eingeht. Christopher Koderisch ist der einzige Profi, der bei den Gerry Weber Open in einer Partie drei Sätze verloren hat. »Ich war damals 18 Jahre alt und musste am Haller Berufskolleg eigentlich noch meine letzte mündliche Abi-Nachprüfung in BWL machen. Doch die habe ich sausen lassen, weil Hendrik Dreekmann und ich nach einigen Absagen Wild Cards für das Hauptfeld bekommen haben.« Die turbulenten Tage im Juni 2003 laufen wie ein Film vor Koderischs Augen ab.

Abi-Prüfung fällt aus

Der Start in sein neues Leben als Tennis-Jungprofi könnte aufregender nicht sein. Gegner Younes El Aynaoui ist einer der Stars auf der Tour, hat zuvor bei den Australian Open den zu diesem Zeitpunkt längsten fünften Satz der Grand-Slam-Geschichte gespielt (19:21 gegen Andy Roddick) und wird in diesem Jahr noch Platz 14 der Weltrangliste erreichen. Um Debütant Koderisch optimal auf seinem ersten großen Auftritt vorzubereiten, hecken die Trainer des Haller Breakpointteams einen ganz speziellen Plan aus und gewinnen als Einschlagpartner für ihren Youngster keinen Geringeren als Roger Federer. »Der Kontakt kam über Marco Chiudinelli zustande, der damals auch bei Breakpoint trainiert hat und ein guter Freund von Roger ist. Die Idee war, dass ich im Match nicht so nervös bin, wenn ich vorher mit Federer gespielt habe«, sagt Koderisch. Der Plan geht trotz der Einheit mit dem Superstar nicht auf. Weil sein Match gegen El Aynaoui früher als geplant angesetzt wird, hetzt Koderisch vom Trainingsplatz zu Court 1. Beim Einspielen macht er noch einen guten Eindruck, wie ihm die Trainer nachher versichern. Doch als die Punkte gezählt werden, sieht der Haller Youngster bei seinem Heimspiel kein Land: »Younes hat mich gleich am Anfang bei einigen Bällen vorgeführt. Der war so entspannt und locker wie auch außerhalb des Platzes.« 1:6/2:6 – nach nicht einmal einer Stunde sind für Koderisch die Gerry Weber Open schon vorbei. Doch es kommt anders: »Beim Shakehand am Netz hat er mich gefragt, ob ich noch Zeit für einen dritten Satz habe.«

Weltklasse-Mann zu stark

Und natürlich hat Toto noch Zeit. Auch der Schiedsrichter, die Linienrichter und Ballkinder bleiben. Mittlerweile strömen immer mehr Zuschauer auf Court 1. Der ungewöhnlichste Satz der Turnier-Geschichte findet vor vollem Haus statt und endet 6:1 für den Favoriten. Nach der Partie stellt Christopher Koderisch noch einen weiteren (inoffiziellen) Rekord auf. So viele Autogramme wie der Haller Jungprofi hat auf dem Platz wohl kein Spieler zuvor geschrieben. Und so muss Roger Federer noch einige Zeit warten, um an gleicher Stelle sein Doppel zu bestreiten.

»Wollen wir noch einen Satz spielen«, fragt Younes El Aynaoui nach dem Matchball. Foto: Stephan Arend »Wollen wir noch einen Satz spielen«, fragt Younes El Aynaoui nach dem Matchball. Foto: Stephan Arend

»Ich selbst habe mein erstes ATP-Spiel 0:6/0:6 verloren. Ich glaube, Christopher hat sich über die kleine Sondereinheit gefreut«, erinnert sich auch Younes El Aynaoui an den ganz besonderen dritten Satz zurück. Der Marokkaner wird später für diese nette Geste von der ATP ausgezeichnet und taucht lange nach seinem Karriereende plötzlich 2017 mit 45 Jahren noch einmal in der Weltrangliste auf, weil er bei einem kleinen ITF-Future-Turnier in Tunesien als Qualifikant das Achtelfinale erreicht. 2018 tritt Younes El Aynaoui, der mehr als vier Millionen Dollar Preisgeld verdient hat, im GWO-Showdoppel an und verstärkt an den beiden Turnierwochenenden die Herren 40-Mannschaft des TC Blau Weiß Halle.

Duell mit Djokovic

Christopher Koderisch startet vor 16 Jahren verheißungsvoll ins Abenteuer Profi-Tennis. Nach den Gerry Weber Open erreicht der Jungprofi bei einem kleinen Turnier in Serbien das Viertelfinale, in dem er einem blutjungen Talent mit dem Namen Novak Djokovic unterliegt. Toto schafft es bis auf Platz 595 der Tennis-Weltrangliste, beendet seine Profi-Karriere aber bereits nach zweieinhalb Jahren: »Immer allein unterwegs sein, das war nicht mein Ding. Außerdem hat mich die finanzielle Unsicherheit und die Angst, dass das Geld nicht reicht, gehemmt. Es fehlte einfach die nötige Lockerheit.« Christopher Koderisch studiert stattdessen, spielt bis heute für Blau-Weiß Halle in der Tennis-Regionalliga und gibt als Trainer in der Breakpointbase seine Erfahrungen an junge Talente weiter: »Frau, Kind, Job, Verein. Ich bin zufrieden und glücklich, wie es ist.« Das Match seines Lebens gegen Younes El Aynaoui ist auf einer alten VHS-Kassette verewigt – eine ganz andere Zeit eben...