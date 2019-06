Von Dirk Schuster

Halle (WB). Nach einer Trainingseinheit mit den beiden Fußballstars des FC Bayern München, Thomas Müller und Mats Hummels, würde Alexander Zverev im Fall der Fälle Hummels offenbar als Doppelpartner bevorzugen. Das verriet der 22 Jahre alte Zverev am Rande des Rasenturniers in Halle.

Müller, der Zverev gut kennt, hatte den Tennis-Profi kürzlich zur so genannten »ThoMats Challenge« eingeladen. Die Fußballer duellieren sich in ihrer Freizeit in vielen Disziplinen. Nach Fußballgolf, Basketball, Tischtennis und Co. nun also Tennis. Und das unter Aufsicht und Mitwirken des Weltranglisten-Fünften.





Zverev: »Die beiden haben sich Aufgaben ausgedacht.« Volleys, ein Tiebreak. »Eine Aufgabe war, dass sie meinen Aufschlag returnieren sollten. In der Halle. Auf Teppich.« Als Zverev das erzählt, vergräbt er seinen schüttelnden Kopf in seinen Armen. Er lacht. Tennisspieler wissen: Wenn ein Profi auf einem Hallenteppich serviert, ist für einen Amateurspieler in der Regel nichts zu holen. So auch in diesem Fall. »Die Aufschläge sind ganz gut für mich gelaufen«, sagt Zverev.

Was ihn nicht mehr loslässt: »Thomas spielt mit rechts eine Vorhand und mit links eine Vorhand. Er wechselt wirklich die Hände.« Und wer hat die Challenge gewonnen? »Mats spielt besser Tennis. Aber Thomas hat gewonnen.«

Angesichts der möglichen Rückkehr von Hummels zu Borussia Dortmund , stellt sich natürlich die Frage, wie viele Challenges der beiden Bayern-Stars wohl noch folgen werden.