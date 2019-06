Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Nicht zuletzt seitdem »Rezo« in einem seiner veröffentlichten Videos die CDU attackierte, sind Youtuber auch bei der älteren Generation in aller Munde. Doch wer sind eigentlich diese Internet-Stars, die auf ihren Kanälen Millionen von Menschen erreichen? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Antworten gab in Halle einer, der es wissen muss. »Freshtorge«, der zu den bekanntesten deutschsprachigen Youtubern gehört.