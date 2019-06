Halle (WB/mk). Prominente Gesichter prägen seit Jahren das Bild des Rasentennisturniers in Halle. Und zwar nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Joachim Llambi, strenger Juror aus der RTL-Tanzshow »Let’s Dance«, zog am Eröffnungswochenende viele Blicke auf sich – und zwar nicht die der weiblichen Besucher.

Der 55-jährige, in Deutschland lebende Spanier, war früher viele Jahre als Profitänzer unterwegs. Mittlerweile ist er Wertungsrichter in Profi- und Amateurligen, doch in den vergangenen Wochen drehte sich Llambis Leben ausschließlich um »Let’s Dance«. »Wie viele von euch gesehen haben, war es eine tolle, aber auch anstrengende Staffel«, resümierte der gebürtige Duisburger Llambi am Samstagnachmittag beim Talk auf der Haller Showbühne.

Tennis in Halle: Sonntag mit Llambi und Mammut-Turnier Fotostrecke

Foto: Sören Voss/Malte Krammenschneider

Am Abend zuvor hatte er noch für die TV-Show vor der Kamera gestanden und machte in Halle deutlich, dass Ex-Handballer Pascal Hens aus seiner Sicht hochverdient von den Zuschauern zum Sieger gekürt worden sei. Die Haller Tennisfans teilten diese Meinung offenbar, spendeten sie doch spontan großen Beifall. Dann verriet Llambi, dass er mit Tennis eigentlich nicht mehr sehr viel am Hut habe. »Ich habe früher mal bei den Meden-Spielen mitgemacht. Das hat mir dann irgendwann gereicht«, sagte er. Die Besucher konnten dem sympathisch wirkenden Promi dabei nicht nur Fragen stellen. Natürlich mussten auch jede Menge Selfies geschossen und Autogrammkarten unterschrieben werden. »Der sieht ja genauso aus wie im Fernsehen und ist eigentlich ganz lieb«, sagte eine Frau, die vom »Meet and Greet« mit dem Fernsehstar, der sich selbst als »Ich-AG« bezeichnete, begeistert war.

Llambi selbst fand an seinem Halle-Besuch ebenfalls Gefallen. »Ein schönes, familiäres Turnier mit einer langen Tradition. Dazu noch berühmte Leute zum Anfassen. Was will man mehr?«, fragte Llambi rhetorisch.