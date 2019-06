Von Stephan Arend

Doch genau das passiert zwei Jahre später. Christopher Kas spielt mit Uli Hegemann auf dessen Wiese das verrückteste Match in der Geschichte der Gerry Weber Open – eine WESTFALEN-BLATT-Aktion macht es möglich. Als Christopher Kas, deutscher Davis-Cup-Spieler, aus der Limousine des Turnier-Fahrdienstes aussteigt, traut er seinen Augen nicht: »Ich habe ja mit vielem gerechnet. Doch das hat mich umgehauen.« Die Linien sind akkurat gezogen, das Netz gespannt und sogar eine kleine Tribüne ist aufgebaut. Dort nehmen einige Nachbarn Platz. Kasi fühlt sich wie Zuhause, hechtet in Becker-Manier über den Rasen, spielt mit den Nachbarskindern, schreibt Autogramme. Und die Erdbeer-Torte seiner Gastgeber schmeckt noch besser als in Wim­bledon. »Dieses Spiel mit Christopher Kas war nicht nur der Höhepunkt auf diesem Platz, sondern in ganz Künsebeck Gesprächsthema. Sogar das Fernsehen war danach hier«, erinnert sich Uli Hegemann auch heute noch gerne an den ganz speziellen Tennis-Nachmittag im Juni 2009 zurück.

Der heute 71-Jährige ist weiterhin aktiv und als Nummer eins der Herren 65-Mannschaft von VfB Fichte ein fleißiger Punktesammler. Im eigenen Garten wird allerdings nicht mehr gespielt, das Netz ist abgebaut und lediglich einige Reste der Linie lassen vermuten, dass an dieser Stelle in der Vergangenheit pro Jahr einige private Turniere mit Vereinskollegen stattgefunden haben. »Der Rasen musste zwei Mal in der Woche gemäht und regelmäßig gewässert werden. Der Aufwand war irgendwann zu groß, zumal das Interesse, darauf zu spielen, nachließ«, sagt Hegemann. Er hält stattdessen nun als Platzwart die Courts des Künsebecker Tennis-Vereins in Schuss.

Christopher Kas hat Uli Hegemann nach dem Match im eigenen Garten später bei den Bundesliga-Spielen des TC Blau-Weiß Halle wieder getroffen: »Klar kenne ich dich. Ich war doch bei dir auf der Wiese«, begrüßt der Tennis-Profi den Zuschauer. Für Kas ist die ungewöhnliche Einheit mehr als nur ein Jux – sie ist ein gutes Omen. Denn wenige Tage später triumphiert er auf dem Haller Centre Court zusammen mit Philipp Kohlschreiber, gewinnt die Doppelkonkurrenz der Gerry Weber Open 2009. Und so taucht noch Jahre später das Match mit Uli Hegemann in Kasis Top 5 seiner persönlichen GWO-Momente auf. Kas gewinnt in seiner Karriere fünf ATP-Doppel-Turniere, wird mit dem TC Blau-Weiß Deutscher Meister und tritt für das Deutsche Daviscup-Team an. In Wimbledon erreicht er 2011 mit Partner Alexander Peya das Halbfinale. Nach seiner Profi-Karriere wird Christopher Kas Trainer von Sabine Lisicki und reist aktuell als Coach von Mona Barthel von Turnier zu Turnier. Doch so herzlich wie in Künsebeck wird er nirgendwo empfangen.