Von Sören Voss

»Willkommen zurück«, heißt ihre aktuelle Single – und für das auch privat seit 2006 verbandelte Paar fühlt sich auch die Stippvisite am Donnerstag in Halle wie eine Rückkehr an. Bereits im Jahr 2013 ist »Glasperlenspiel« im Rahmen des Tennisturniers aufgetreten und hat seitdem eine bilderbuchhafte Karriere hingelegt. Mit »Geiles Leben« starteten beide, die am liebsten mit Freunden am Bodensee grillen und über Jan Böhmermann lachen können, zwei Jahre später richtig durch.

»Wir ergänzen uns einfach sehr gut«, sagt Grunenberg. Er, der Keyboarder, steckt hinter der Musik. Auch in Halle hat er jede Minute Laptop und Mikrofon griffbereit, damit er seine Ideen festhalten kann. Grunenberg: »Kreativität geht nicht auf Knopfdruck, und da sind die technischen Möglichkeiten heute schon super.«

Seine Frau, die sich selbst als »eher chaotisch« beschreibt, ist hingegen für die Texte zuständig. »Wenn mir etwas einfällt, halte ich es auf meinem Notizblick fest«, sagt die 28-Jährige, die auch schon neben Dieter Bohlen in der Jury von »DSDS« gesessen hat. Ein neues Datum für das neue fünfte Album gibt es noch nicht, aber enge Freunde durften schon in die neuen Lieder reinhören. Und wenn diese dann auch bei Roger Federer gut ankommen, grüßt vielleicht demnächst der Tennis-Superstar das Musiker-Paar wie ein kleiner Fan.