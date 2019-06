Halle (WB). Er ist die deutsche Stimme des weißen Sports. Der Kommentator und Moderator Matthias Stach (56) berichtet für den TV-Sender »Eurosport« auch von den Noventi Open in Halle.

»Das Turnier in Halle hat für mich einen sehr großen Stellenwert«, sagt er. Auf Boris Becker, den Experten und Ex-Profi an seiner Seite, muss Stach in Halle verzichten. Er sieht es gelassen, denn: »Ich sehe Boris häufiger als meine Frau.«

Im Video-Interview mit dem WESTFALEN-BLATT spricht Stach auch über seine Favoriten auf den Turniersieg und die Gründe seines Engagements für eine Stiftung, die ein Hilfs- und Bildungsprojekt in Afrika unterstützt.