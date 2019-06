Vor etwa 1500 Gästen präsentierten die Marken Gerry Weber, Taifun, Hallhuber und erstmals auch Samoon ihre neusten Modekreationen. Denn wie es beim Haller Tennisturnier Tradition ist, fand die Fashion Night auch in diesem Jahr wieder am Abend vor dem großen Finale statt.

»Gerry Weber kreiert Mode, die täglich in über 60 Ländern getragen wird. Sie begegnet Ihnen überall«, sagte die Moderatorin und ehemalige Eisschnellläuferin Franziska Schenk, die durch das Programm führte. Und genau in diese Situation wurden die Besucher versetzt: Der Laufsteg verwandelte sich in einen Park, ein Straßencafé oder eine Innenstadt, während die Models zwischendurch auch gern einen Abstecher ins Publikum machten.

Fashion Night der Noventi Open 2019 Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Dass das Turnier erstmals den Namen Noventi Open trug, spielte dabei kaum eine Rolle – die Vertreter der Noventi-Geschäftsführung Dr. Sven Jansen und Dr. Silvio Kusche haben sich die Show ebenfalls nicht entgehen lassen. Neben Turnierdirektor Ralf Weber, der gemeinsam mit Ehefrau Irina und Sohn Darek auf dem roten Teppich stand, war auch Firmengründer Gerhard Weber an diesem Abend mit dabei – wenngleich er sich eher im Hintergrund hielt.

Roger Federer war schon am Abend vor seinem zehnten Turniersieg zufrieden: »Ich hatte ein tolles Gefühl auf dem Platz und habe eine schöne Woche erlebt.« Und nachdem die Hauptpreise der karitativen Tombola – darunter eine Reise nach Dubai und ein Winter-Event mit Mercedes Benz – herausgegeben wurden, präsentierte Musikproduzent Mousse T. mit Sängerin Emma Lanford den Turniersong »Where is the love«.