Halle (WB). Japans Tennisstar Kei Nishikori hat seine Teilnahme am 27. ATP-Tennisturnier in Halle wegen einer Oberarmverletzung abgesagt. »Es ist sehr schade, dass ich nicht nach Halle kommen kann«, so der Top Ten-Star, der sich allerdings mit einem Drei-Jahres-Vertrag bis 2022 an das Rasenevent gebunden hat.