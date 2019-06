»Am Anfang war ich ein wenig nervös, weil ich hier als Vorjahressieger aufgeschlagen habe«, gab der Kroate anschließend zu. In der nächsten Runde bekommt es die Nummer 14 der Welt am Mittwoch mit dem Portugiesen Joao Sousa zu tun.

Der Weltranglisten-71. aus Südeuropa hat in Halle bereits drei Matches gewonnen – er musste sich zunächst durch die Qualifikation schlagen. In der ersten Runde verschenkte er dann keine Zeit und siegte am Montag in kraftsparenden 84 Minuten in zwei Sätzen gegen den Polen Hubert Hurkacz.

Tennis in Halle: Dienstag mit Federer und Struff Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe, Sören Voss, Nico Seifert

4:1-Führung ins Ziel gebracht

Coric benötigte gegen Munar nur drei Minuten mehr, obwohl er im ersten Durchgang sogar zwischenzeitlich zwei Breakbälle abwehren musste. Im zweiten Durchgang hatte der Kroate dann aber alles unter Kontrolle, ging mit 4:1 in Führung und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel. »Das frühe Break im zweiten Satz hat mir geholfen«, stellte Coric fest: »Außerdem habe ich während der gesamten Partie sehr ordentlich aufgeschlagen.«